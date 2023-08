Agli ex percettori del reddito “occupabili” solo 350 euro al mese | al via la piattaforma web Calderone | “Nessuna bomba sociale”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Parte dall’1 settembre la prima misura postdi cittadinanza. Venerdì debutta la nuovaSiisl, sistema informativo per l’inclusionee lavorativa, su cui gli exritenuti– tutti quelli che non hanno in famiglia componenti minori, disabili o over-60 – dovrebbero trovare programmi formativi, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive e offerte di lavoro. Una volta iscritti potranno fare domanda, sempre attraverso il sito, per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) da 350alper un anno: l’aiuto non è rinnovabile. Da fine luglio sono arrivate dall’Inps circa 188mila comunicazioni di stop ai nuclei che hanno raggiunto il limite di sette mensilità ...

...al SFL anche i componenti dei nuclei familiaridell' Assegno di inclusione (ADI) , che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti...Cittadini in condizioni comunque di fragilità e non sono pochi quelli che si sono rivolti... Per tutti i nucleidi reddito di cittadinanza al cui interno sono presenti: minori, over 60, ...... nei tempi prefissati, il nuovo sistema di presa in carico degli ex -del Reddito. Siamo ... Su questo fronte, anche il sostegnostudenti universitari. "Da oltre un anno " fa sapere il ...

Rdc, da oggi lo stop ad altri 33mila beneficiari. Cosa si può fare se si riceve l'sms Il Sole 24 ORE

Ecco le nuove tutele economiche per gli anziani – ilovetrading.it Le nuove misure sono destinate specificatamente agli anziani non autosufficienti che risultano già percettori dell’indennità di ...I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, a conclusione di complesse indagini, iniziate nel marzo 2022, a seguito di una ...