Aggiudicata la concessione per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gaeta

Grazie al nostro sollecito, il Comune dopo un lungo stand by è riuscito ad ottenere dall'Ati, che si èla gara, la documentazione mancante per l'ottenimento della". L'...... la proposta si èla procedura aperta indetta dall'amministrazione comunale per l'...la realizzazione del Centro pasti e la gestione del servizio di ristorazione in regime di. La ...... la proposta si èla procedura aperta indetta dall'amministrazione comunale per l'...la realizzazione del Centro pasti e la gestione del servizio di ristorazione in regime di. La ...

Aggiudicata la concessione per il servizio di rimorchio nel porto e ... Il Faro online

Gaeta – Nella giornata di martedì 29 agosto, al termine di una complessa ed articolata procedura di gara ad evidenza pubblica condotta con i parametri prescritti dall’Unione Europea, è stato firmato l ...GAETA – Nella giornata odierna, martedì 29 agosto, al termine di una complessa ed articolata procedura di gara ad evidenza pubblica condotta con i parametri prescritti dall’Unione Europea, è stato ...