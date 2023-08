AEW | Non solo CM Punk | anche altri wrestler scontenti per la mancanza di un transfer all’arrivo a Londra

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Come vi abbiamo riportato, CMha avuto non pochi problemi al suo arrivo ain vista di All In. Di fatto non ha trovato nessuno ad accoglierlo, nessun, nessun membro dello staff.si è poi dovuto “arrangiare” prendendo dei mezzi, finendocon il “perdersi” nella capitale inglese. La cosa lo ha indispettito non poco. Emerge ora come non sia stato l’unico ad avere problemi di questo tipo. Problemi organizzativi Secondo quanto evidenziato da PW Torch, CMnon sarebbe stato l’unico ad avere problemi al suo arrivo amembri del roster non avrebbero trovato nessuno ad accoglierli in aeroporto. Nessunera stato organizzato dalla AEW, a quanto pare. La cosa non è piaciuta ...

Quanti elicotteri S - 70i Black Hawk verranno acquistatiè stato ancora annunciato ... la Polonia avrà infatti anche l'aereo svedese Saab 340- 300. Ha firmato un contratto per l'acquisto di ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROH Tony Khan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pughc'è più. Noto ai fan con il ...Tra i primi a dare la notizia della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario dellae della ROH Tony Khan su Twitter: "Purtroppo Jamin Pughc'è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, ...

CM Punk non è stato informato della sua sospensione, anzi sì ... World Wrestling

AEW All In took place this past Sunday in front of more than 81,000 fans at Wembley Stadium in London, England, and the show was undeniably eventful both onscreen and behind the scenes. During the pre ...In molti pensavano che avrebbe debuttato a No Mercy, prossimo PLE di NXT, ma a quanto pare non sarà così. Ignoti anche i piani creativi che la WWE ha per lui e se deciderà di cambiate o meno il suo ...