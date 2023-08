AEW | Gli Young Bucks ringraziano tutti i protagonisti di All In e fra questi spunta anche Cody Rhodes

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Mettiamo da parte almeno per un momento le vicende extra-ring che hanno caratterizzato ALL IN e diciamo che quanto accaduto non può e non deve oscurare l’importanza di tale evento e il grandissimo successo che ha avuto. Abbiamo assistito ad un evento a suo modo storico e la AEW ci ha offerto uno spettacolo grandioso con match veramente di alto livello. Fra i tanti incontri uno di quelli che spiccano, perché si ce n’è stato più di uno, è quello fra glie gli FTR, binomio che è sempre sinonimo di qualità. Ecco i ringraziamenti Iin maniera particolare hanno voluto a loro modo ringraziare alcuni deidi ALL IN attraverso un post sulle Instagram Stories di Nick Jackson e fra ringraziamenti sentiti come quello agli FTR e altri molto simpatici come quello a Will Ospreay definito da ...