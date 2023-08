AEW All In 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La prima volta non si scorda mai, si dice. E credo che in All Elite Wrestling si ricorderanno di All In a Wembley, degli oltre 81 mila paganti (90 mila i presenti), delle sensazioni positive lasciate. A tal punto che le prenotazioni per l’edizione 2024 hanno fatto crollare il sito, a testimonianza di quanta attesa ci sia. Tutto merito dell’atmosfera, certamente. Davanti ad uno show molto standard, diviso tra picchi alti e altri meno alti. I i ZERO HOUR i TAG TEAM MATCH Aussie Open (c) vs MJF & Adam Cole for the ROH World Tag Team Championship (07:45) Un inizio di ppv divertente, molto veloce, con gli sfidanti ad agire da veri babyface, con tutti gli eccessi del caso. Non un incontro che si lascia ricordare, a parte per il finale dove l’interazione tra MJF e Adam Cole consente la vittoria delle cinture, in una versione puramente fanservice. Difetto enorme della contesa il ...