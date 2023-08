Aereo Delta Milano-Atlanta | atterraggio d' emergenza per turbolenze | 11 persone ricoverate

Undici persone a bordo di undellaAirlines diretto Milano ad Atlanta sono state ricoverate in ospedale in seguito a una forte turbolenza durante il volo diretto la città statunitense. La turbolenza. Secondo quanto ...I problemi si sono verificati su unpartito da Milano poco prima dell'atterraggio all'aeroporto statunitense Hartsfield Jackson, in Georgia. Non è chiara l'entità delle ferite riportate da passeggeri e membri ...Chiunque sia salito a bordo di unha pensato, almeno una volta nella vita, a cosa sia necessario fare in caso di evacuazione ... È un'assistente di volo diAirlines , compagnia aerea di ...

Paura su volo Delta Milano-Atlanta a causa di una forte turbolenza, 11 persone ricoverate in ospedale Virgilio Notizie

All'interno del velivolo erano presenti 151 persone, di cui 14 appartenenti all'equipaggio. Al momento non è nota la nazionalità delle persone trasportate in ospedale, nè la gravita delle ferite ...Un volo Delta partito da Milano ha subito una grave turbolenza mentre si stava avvicinando all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, e dopo l'atterraggio 11 persone sono state ...