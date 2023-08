ADL beffa Giuntoli | accelerata per Lindstrom lascia la Juve a bocca asciutta

Minchia, questi sono dei paraventi che Lotito ein confronto sono dei mani - bucate . Sedie di ... che sembrava solo di natura estetica / stilistica , sembra una, ma ho avuto un'illuminazione ...Il Napoli, purtroppo, ricasca tra i tentacoli urticanti del calciomercato, finendo al centro di un'altra clamorosa. Stavolta è stato il buon Gabri Veiga , talento 21enne del calcio spagnolo, ad ...e le grane Elmas e Kvaratskhelia . Lo sfottò via social da Al Qhtani per: "Gabri Veiga è nostro". "Good morning best talent": Buongiorno miglior talento, con tanto di foto di Gabri Veiga ...

Calciomercato Napoli, che beffa Gabri Veiga! ADL prepara il ... Calcio d'Angolo

Aurelio De Laurentiis voleva sia Gabri Veiga che Jesper Lindstrom per il suo Napoli. Questo il retroscena raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul patron azzurro.Colpo last minute per Napoli, De Laurentiis beffa a Giuntoli: arriva il giocatore a lungo seguito dal dirigente juventino.