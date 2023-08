Addio al Reddito di cittadinanza | arriva il Supporto formazione lavoro

Leggi Anchealdi cittadinanza, dal 2024 arriva l'assegno di inclusione Il Supporto, che si rivolge dunque a coloro che escono daldi cittadinanza, nasce come misura di attivazione al lavoro ...Vedi Anche, il video del ministero del Lavoro incensa la riforma. Ma nasconde i veri numeri e non dice mai 'povertà' 'Sin dall'emanazione del decreto abbiamo lavorato con tutti gli ...Dal 1° settembre apre la piattaforma per gli interessati a fare la domanda per il primo dei due strumenti che sostituisce ildi cittadinanza , nell'ambito dello stop alla misura grillina ...

“Addio reddito cittadinanza, si rischia bomba sociale” Senigallia Notizie

2' di lettura 30/08/2023 - Reddito di cittadinanza, addio. Partirà nei primi giorni di settembre la nuova piattaforma Inps per creare quel tanto ricercato incontro tra domanda e offerta di lavoro per i cittadini ...