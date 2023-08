Ma a convincere il Cagliari a investire sul "" era stata la rete segnata (sempre nel Mundialito) nella vittoriosa sfida Uruguay - Italia (due a zero per la "Celeste"). Tra i protagonisti di ...Ma a convincere il Cagliari a investire sul "" era stata la rete segnata (sempre nel Mundialito) nella vittoriosa sfida Uruguay - Italia (due a zero per la "Celeste"). Tra i protagonisti di ...

Addio a "El Piscador" Victorino, ex bomber dalle polveri bagnate del Cagliari sport.tiscali.it

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino. "El Piscador" è morto in Uruguay dopo dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di suicidio dovuto a gravi ...