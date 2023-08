Adana Demirspor-Genk Conference League | 31-08-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La vittoria in rimonta nella gara d’andata mette ildi Vrancken in condizione di vantaggio quest’oggi contro unchiamato a rimontare se vuole partecipare alla fase a gironi di. Un buon primo tempo della squadra di Kluivert e il gol in apertura di ripresa di Akbaba avevano illuso; nel momento più difficile è venuta fuori il carattere degli Smurfen, che hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e