Ad Apollosa un concerto per la pace in Ucraina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fede alimenta la. Dalper Sant’Anna, tenutosi nella chiesa Maria dell’Assunta di, è stato lanciato un messaggio di speranza affinché si ponga “fine” alla guerra in: “La musica ha un linguaggio universale, non ha confini, unisce popoli di diversa cultura. Lo dimostra proprio questa bella Orchestra internazionale che ho l’onore e il piacere di dirigere questa sera – ha dichiarato il maestro tedesco Dieter Holzapfel – che vede insieme giovani talenti di sei diverse nazionalità, tra cui ucraini e russi. È un bel segnale die devo complimentarmi col maestro Leonardo Quadrini, ringraziarlo per avermi voluto in questa splendida cittadina che è”. A fare gli onori di casa il Primo Cittadino, Danilo Parente: “Quest’anno ...