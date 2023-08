Aci Napoli | Coppola | Caro benzina | colpa degli speculatori Fermare la spirale al rialzo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il prezzo dei carburanti non cala e le preoccupazioni dei cittadini motorizzati aumentano. “La situazione è critica – spiega il presidente dell’Automobile Club, Antonio– ed è figlia di un sistema speculativo che, alla fine, si ritorce contro i consumatori finali non solo in termini di rifornimenti più costosi, ma anche di rincari dei beni di consumo visto che la distribuzione delle merci, in Italia, continua ad essere effettuata prevalentemente con il trasporto su gomma. Aumenta così l’inflazione, in unache porta anche all’innalzamento dei tassi di interesse, con conseguente aggravio dei mutui bancari. Un circolo vizioso che rischia di affossare l’andamento positivo del Pil”. “Serve uno sforzo da parte di tutti gli attori della filiera – prosegue– per interrompere un vortice al ...