Abruzzo | l' orsa Amarena ed i suoi cuccioli attraversano un borgo VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un'di nomeassieme aiha attraversavano una strada neldi San Sebastiano Dei Marsi, in. Una volta giunta in un'area aperta, in presenza di alcune persone, l'animale ha esplorato l'ambiente circostante. Poi, voltandosi, ha atteso pazientemente ied insieme a loro ha proseguito la sua passeggiata, allontanandosi rapidamente. Gli spettatori presenti sono rimasti fermi e, oltre a catturare fotografie e, hanno evitato di avvicinarsi e non sembravano per nulla spaventati. Ilè diventato virale e sta facendo in queste ore il giro del web.

Quando un'orsa con i suoi cuccioli è comparsa per le strade del centro abitato di San Sebastiano dei Marsi, mamma di Juan Carrito, l'orso diventato nel tempo molto popolare in Abruzzo e tragicamente morto. Mamma orsa a spasso - probabilmente alla ricerca di cibo - con due cuccioli tra le strade di San Sebastiano dei Marsi, in Abruzzo. La scena è stata ripresa dai presenti e pubblicata sulla pagina Facebook. L'Amarena torna a farsi notare in un centro abitato. Questa volta il plantigrado è spuntato da una stradina di San Sebastiano dei Marsi, frazione di Bisegna, in Abruzzo.

