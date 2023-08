“Abbiamo una cosa da dirvi” Ida Platano e Alessandro Vicinanza | l’annuncio a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Idadi nuovo a UeD. Come ospiti, s’intende. Tra i grandi protagonisti della registrazione avvenuta martedì 29 agosto 2023, anche Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Ex tronista ed ex corteggiatrice, si sono confrontati per più di un’ora sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia. Alla fine lui si è rifiutato di ballare con l’ormai ex fidanzata, che è finita in lacrime. Le anticipazioni diffuse dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni parlano anche di un’altra discussione accesa. Sempre martedì 29 agosto, nello studio di Maria De Filippi è andato in scena un nuovo scontro feroce tra Tina Cipollari ed Elio. Dopo aver litigato subito nella puntata precedente (per un mancato saluto e per alcuni cannoli che la Vamp ha offerto al pubblico, ndr), l’opinionista storica di UeD e il cavaliere ...