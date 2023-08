AB Harmoniae | doppio appuntamento musicale ad Astino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)(Bergamo). Come una grande festa di fuochi nella notte, “L’estate di” di AbOnlus, in collaborazione con Congregazione di Misericordia Maggiore di Bergamo e Serate Musicali di Milano, prosegue al Complesso Monumentale di(Sala Refettorio) con due appuntamenti di grande spessore. Un concerto singolare intitolato Compagni di viaggio – Musica per gente in transito proprio – avrà luogo il 2 settembre 2023 alle 18.15. Il pubblico si troverà immerso in un viaggio, reale o immaginario, inseguendo una meta o correndo verso l’ignoto, in cerca di fortuna o per sfuggire disgrazie seguendo i passi del viandante schubertiano e del pellegrino lisztiano, o anche, sorridendo delle fobie ferroviarie rossiniane. Lo propongono il Duo L’Originale e la Copia” alias Luca Schieppati (pianoforte) e Kulli ...