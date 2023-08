A via le iniziative del Teatro dei Barbuti per gli 80 anni dello sbarco di Salerno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiFitto il programma dinell’ambito della XXXVIII edizione della rassegnadeiper gli ottant’di, la cosiddetta operazione “Avalanche” (1943-2023), che ha contribuito a cambiare il corso della storia, accelerando la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si comincia venerdì 1 settembre alle ore 19.00, negli spazi di Apollonia Hub, in via San Benedetto a, con “Alleate presenze. Virtuale, tra memoria e realtà”, mostra fotografica di Corradino Pellecchia, Francesco e Luigi Siano. Giovedì 7 settembre, alle ore 19:30, a Sant’Apollonia ci sarà un incontro con il prof. Paolo Apolito. Nell’ambito della mostra saranno esposti reperti d’epoca, a cura dell’Associazione Storico ...

... la piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro Aldall'1 settembre ... corsi di formazione, progetti utili alla collettività o altreper l'attivazione ...Questo ci consente di offrireconcrete con indicazioni pratiche e direttamente spendibili nella quotidianità lavorativa. Professional Academy (AIDEM SRL)Londra 14 46047 Porto ...Prende ilvenerdì 1 settembre la seconda edizione del MedFest, il festival dedicato al Medioevo promosso ... mediantea taglio interdisciplinare, che coniugano la musica con il teatro, il ...

Sport. Summer school, convegni, ricerca, iniziative in centro e nelle ... Comune di Milano

Al via dall’1 settembre la prima misura post Rdc ... progetti utili alla collettività o altre iniziative per l’attivazione lavorativa. Dunque, accolta la domanda, queste persone dovranno partecipare ...Nelle sue parole l’invito ai colleghi amministratori a evitare iniziative estemporanee e a fare squadra per ... presso le sedi della Rocca dei Rettori prenderà il via la fase di “verifica” del ...