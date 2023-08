A Venezia80 l’anteprima del cortometraggio “Bob and Weave” con Alessandro Benvenuti e Bianca Guaccero

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nell’ambito della 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il dibattito ‘Cinema e Terzo Settore’ ospita le immagini in anteprima di ‘Bob and’ un corto sullo sport come antidoto al bullismo e cyberbullismo Martedì 5 settembre 2023 all’Italian Pavilion – Hotel Excelsior si parla di cinema, sport e sociale alla presenza di illustri ospiti del cinema e delle istituzioni Un cinema rivolto al sociale e che promuove lo sport come antidoto al bullismo e cyberbullismo è tra i temi presentati da CIAO LAB Aps, OPES Aps, Unione Nazionale Veterani dello Sport e AICEM nell’ambito della 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Le immagini in anteprima di ‘Bob and’ – una produzione Santa Ponsa Film per la regia di Adelmo Togliani con...