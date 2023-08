A Talamone un museo in mare aperto per combattere la pesca illegale

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 30 agosto 2023) C’è un posto sulla Costa d’Argento, a, dove l’arte incontra la sostenibilità, e lo fa sott’acqua. Un posto in cui delle statue in marmo di Carrara possono essere ammirate in costume da bagno e hanno un ruolo di difesa dell’ecosistema. Si tratta della Casa dei pesci, un santuario sottomarino ideato daltore artigianale Paolo Fanciulli con lo scopo di ferla. Nella zona è attiva una grande flotta di pescherecci a strascico, dai quali vengono calate grandi reti sul fondo e per poi trascinarle con la barca in movimento. “Io non sono contro lo strascico – afferma deciso Fanciulli -, sono contro chi utilizza le catene entro le 3 miglia dalla costa e devasta i fondali”. Un problema che per Fanciulli, nato su uno scoglio e vissuto con la fronte e i capelli intrisi di ...