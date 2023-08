A Milano è già febbre Rossa per il GP d' Italia | bagno di folla per Leclerc e Sainz

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Alla vigilia del GP di Monza presentate allo Store Ferrari le tute speciali dei piloti per l'evento.: "Impressionante, ogni anno c'è più gente".: "Sarà dura, ma la Ferrari può puntare ...

Alla vigilia del GP di Monza presentate allo Store Ferrari le tute speciali dei piloti per l'evento. Sainz: "Impressionante, ogni anno c'è più gente". Leclerc: "Sarà dura, ma la Ferrari può puntare ...A7 nel tratto- Genova;. A26 nel tratto Genova - Gravellona Toce. Ma gli automobilisti dal ... Una novità, intanto, il ministero l'haintrodotta: la riforma del codice della strada . Come ......che ha rivelato la presenza del veleno per topi sia nel "feto che nel sangue della donna con un incremento della somministrazione nell'ultimo mese e mezzo". E la giovane scriveva, semprea ...