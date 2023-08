A casa Leotta si respira Aria di libertà

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Finalmente è finita. Anzi come hanno pomposamente titolato alcuni media: «Dopo una lunga attesa durata nove mesi» (neanche noi i figli si facessero in mezz’ora o li trovassimo sotto i cavoli), Dilettanel giorno del suo trentaduesimo compleanno ha dato alla luce la prima figlia:. Squilli di tromba, felicitazioni, cuoricini, applausi da Federica Pellegrini, Elodie, Elettra Lamborghini, Simona Ventura, tra le molte. E mentre sulle nostre spiagge sono riuniti i 60 milioni di allenatori di calcio su cui il Paese può contare a discutere sulle formazioni future della Nazionale di Spalletti, lei, l’angelo di Dazn, la donna che con la sua presenza a bordo campo alza il livello dello spirito calcistico (e non solo), posta una tenerissima foto mentre allatta la bambina, con accanto Loris Karius, emozionato papà. Fin qui il quadretto familiare ci ...

