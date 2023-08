A Caivano l' orrore per Fortuna è una ferita ancora aperta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Uccisa a sei anni perché si era ribellata all'ennesima violenza sessuale. Risale al 2014 l'omicidio diLoffredo, l'che, per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul ...

Risale al 2014 l'omicidio di Fortuna Loffredo, l'che, per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di, e che è stato rievocato più volte dopo la scoperta ...Stupri di, caccia ai video dell': analizzati anche i cellulari dei familiari delle vittime Nuovi sviluppi sul caso di Parco Verde di, diventato tristemente famoso per i presunti stupri ...Sequestrati i cellulari dei sospetti: caccia ai video e alle chat. Ancora uno stupro di gruppo: in sei abusano di due cuginette 13enni L'esperto dovrà vagliare le memorie degli ...

L'inferno della pedofilia diffusa a Caivano e la piscina dell'orrore ilGiornale.it

Risale al 2014 l'omicidio di Fortuna Loffredo, l'orrore che, per primo, concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di Caivano, e che è stato rievocato più volte dopo la scoperta ...Parla la mamma della 12enne vittima di abusi sessuali nel Parco Verde: "Stiamo subendo minacce dal quartiere. Hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori. Non mi sento al ...