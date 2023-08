31 anni fa l’arrivo di Kurt Cobain in sedia a rotelle al Reading Festival | il motivo video

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)inspiazzò tutti, quando si presentò sul palco delil 30 agosto 1992 con una lunga parrucca e un camice stazzonato, spinto dal giornalista Everett True. Una performance, evento raro durante i concerti dei Nirvana, che in quell’occasione fu accolta con divertimento dai fortunati che si trovavano sotto il palco. Lo show fu memorabile e ancora oggi viene considerato una delle migliori esibizioni del power trio di Seattle, insieme a quella presso il Paramount Theatre. Quandoe True raggiunsero il centro del palco, il frontman dei Nirvana si alzò fingendo affaticamento e si aggrappò al microfono. Quasi biascicando, cantò il verso: “Some say love it is a river”, incipit della canzone The Rose di Bette Midler. Poi si ...