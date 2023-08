“20 giornate di squalifica” Serie A | stangata senza precedenti | l’annuncio scuote il mondo del pallone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Neanche il tempo di iniziare la stagione che è già tempo di polemiche: il rigore negato al Bologna allo Stadium non è il solo episodio che ha fatto discutere Il campionato non ha fatto neanche tempo ad incominciare che è giù tempo di polemiche. Non che la cosa stupisca più di tanto nello sport più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Gli disse di tutto, si beccò cinquedi. Si ricordano anche i tre minuti di insulti reiterati all'arbitro Nicchi (sì, lui) che gli negò un rigore contro l'Inter. Si tolse la fascia ...Duediper Maxime Lopez del Sassuolo, una per Hien del Verona. Ammenda di 10mila euro per il Napoli di 3mila per la Roma MILANO - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Il Giudice Sportivo ha inflitto duedial centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez per l'espulsione comminatagli dall'arbitro Giua nel corso del secondo tempo del match contro il Napoli. Nel comunicato diffuso dalla ...

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 3^ giornata Sky Sport

Un ex arbitro pesantissimo: “E’ stato vergognoso, merita 20 giornate di squalifica” L’errore è stato significativo tant’è che il designatore Rocchi ha deciso di fermare l’arbitro Di Bello e gli ...Il primo si era ritagliato un ruolo importante al momento del suo ingaggio risultando anche decisivo con la sua specialità, rappresentata dai calci piazzata, prima di rimediare una squalifica per due ...