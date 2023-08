17 insegnanti di sostegno in 14 anni Il calvario di una studentessa autistica Il papà | “Ogni volta si riparte da zero”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Purtroppo non è un caso isolato. Ma senza dubbio la storia raccontata da Il Corriere Fiorentino è emblematica per capire quanto sia emergenziale la questione docenti di, visto che unacon autismo in 14ha cambiato 17. Il racconto deldellafa senza dubbio riflettere: alla scuola dell’infanzia la L'articolo .