12enne colpito da un fulmine mentre gioca a calcio | ecco cos' è successo

Un dodicenne è statoda un fulmine mentre giocava a pallone. E' successo a Chieti Scalo. 'Appena saputa la notizia, ho telefonato al primario del pronto soccorso che era in servizio, il dottor Emanuele Tafurri, ...Ilora si trova a lottare per la sua ripresa presso l'ospedale Ss Annunziata di Chieti , con ... Lo scorso 21 luglio, un uomo è statoda un fulmine nella centrale piazza Porta Nuova a ...Stava per iniziare l'allenamento con i compagni di squadra questo pomeriggio al campo Celdit di Chieti quando è statoda un fulmine : un ragazzo di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni . Soccorso dai sanitari del 118 in arresto cardiaco , il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al ...

Calciatore 12enne colpito da un fulmine a Chieti Scalo durante gli allenamenti: soccorso in campo, gravissimo Virgilio Notizie

È stato colpito da un fulmine mentre stava giocando a calcio: per questo motivo la vittima, un ragazzino di 12 anni è finito in codice rosso all'ospedale di Chieti, dove si trova tuttora ricoverato in ...L'atleta giovanissimo è andato in arresto cardiaco al campo Celdit. Subito soccorso, le rapide manovre rianimatorie forse gli hanno salvato la vita ...