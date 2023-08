Zola sicuro | ‘Loftus-Cheek può diventare il giocatore di questo campionato’

Commenta per primo Gianfrancoparla a DAZN di due giocatori del Milan che conosce molto bene: 'Pulisic è un giocatore che, se evita infortuni, è molto forte. Ma un altro che non è mai stato considerato per il valore che ha è ...Ospite a DAZN, Gianfrancoha parlato anche del mercato del Milan : "Pulisic è un giocatore che, se evita infortuni, è molto forte. Ma un altro che non è mai stato considerato per il valore che ha è Loftus - Cheek: può ......innanzitutto che sembrano fatte apposta per eccellere in quel torneo nel quale dai tempi di... Digrazie a Tonali, il Milan di Furlani - Moncada e Pioli ha allestito un potenziamento ...

Zola sicuro: "Il calciatore della Serie A gioca nel Milan, è ... CalcioNapoli24

Zola sicuro: «Campionato bello, la Juve può vincere lo scudetto». Le parole dell’ex Magic Box di Chelsea e Cagliari Zola, ex Magic Box di Chelsea e Cagliari, a Supertele e Dazn ha parlato della Juve i ...