Zenfone non è morto ASUS smentisce la chiusura della storica serie di telefoni

(Di martedì 29 agosto 2023)ha respinto le voci che davano per finita la linea di. È in atto solo una ristrutturazione interna che ottimizzerà le risorse di ricerca e lo sviluppo tra PC e smartphone....

Nonostante le voci, la serie10sarà l'ultima e continuerà a esistere. L'azienda promette nuovi modelli per il 2024. Le indiscrezioni avevano iniziato a circolare con insistenza, suggerendo che ASUS avrebbe terminato ...La serieè mai stata particolarmente rilevante nel settore Android , con una posizione di secondo piano negli Stati Uniti e una presenza ancora limitata in altri mercati. Le ultime ...ASUSha per il momento commentato le indiscrezioni , anche se la chiusura della divisionesembrerebbe in linea con la sempre più evidente volontà di puntare sui più redditizi gaming phone.

Sembra però che l'azienda asiatica non veda più un futuro per questa serie, dato che il sito di informazione taiwanese TechNews suggerisce che Asus sta chiudendo i rubinetti alla serie Zenfone. Il ...Si ritiene che Zenfone 10 sarà l'ultimo dispositivo che Asus produrrà nella linea Zenfone, che è in corso dal 2014.