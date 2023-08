Zazzaroni | «Lukaku oggi è della Roma | regalo Friedkin alla Serie A

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)dice la sua sull’arrivo di. Il giornalista racconta tutta l’estate dell’attaccante ex Inter, che ha scelto la corte di Mourinho NARRAZIONE ? Ivan, nel suo editoriale, sull’attaccante belga: «Romeluche doveva tornare all’Inter ma ha scelto un’altra strada. Per il quale la Juve ha investito inutilmente 5 mesi di lavoro.che andrebbe bene per una squadra ma non per un’altra (quante ne abbiamo lette e sentite nell’ultimo mese e mezzo). Il belga che ha detto no a 120 milioni arabi.ancora giovane a Milano, ma non più tanto a Torino;richiesto a più riprese e mai avuto da Allegri, preteso e ottenuto da Conte per vincere lo scudetto (e l’ha vinto), inseguito e allenato un solo ...