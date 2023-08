Laè impegnata a comunicarlo". Lo ha detto Marco Antonio, presidente nazionale Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (), in occasione del XXXI ......specialistilavorano per recuperare la salute del paziente e per reintegrarlo in una società che spesso si sofferma poco sui soggetti fragili - afferma il presidente, Marco Antonio-......specialistilavorano per recuperare la salute del paziente e per reintegrarlo in una società che spesso si sofferma poco sui soggetti fragili - afferma il presidente, Marco Antonio-...

Zappa (Sicob): "Chirurgia bariatrica riduce di 5 volte rischio tumore" La Gazzetta del Mezzogiorno

Napoli, 29 ago. (Adnkronos Salute) - "Come Sicob, sfruttando i media e i social, stiamo cercando di portare a conoscenza di tutti che la grande obesità non è una patologia estetica ma è una grave mala ...“Bisogna sfatare un pregiudizio che ancora oggi persiste – si inserisce il Professor Marco Antonio Zappa, attuale Presidente SICOB – e cioè che la chirurgia metabolica e bariatrica possa essere ...