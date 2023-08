Young Boys-Maccabi Haifa oggi in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Alle 21:00 dimartedì 28 agosto avrà luogo il ritorno dei playoff di. In campodopo lo 0-0 del confronto d’andata. Gli svizzeri partono favoriti, ma occhio alle sorprese. Occhi puntati su Jean-Pierre Nsame che ha segnato quattro reti per loin questa stagione, due volte dopo l’80’. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport (255) oltre che insu Sky Go e NOW. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà le formazioni ufficiali un’ora prima del match, la cronaca della partita e le parole dei protagonisti. SportFace.