WindTre | Super Fibra con il Wi-Fi Calling incluso per essere sempre connessi

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA –torna in TV con uno spot che racconta soluzioni semplici per avere una casaconnessa. Grazie allae al Wi-Fi, disponibile gratuitamente, i clientipotranno avere accesso ad una reta stabile, sicura e affidabile, in grado di soddisfare tutte le esigenze dione, sia fissa che mobile. Ancora una volta,conferma la vicinanza alle famiglie italiane e, con la ripresa di tutte le attività, offre connettività in grado di soddisfare ogni esigenza personale e lavorativa. In una casasarà infatti possibile chiamare e ricevere con il proprio smartphone anche in assenza di segnale mobile attivando l’innovativo servizio Wi-Fi...