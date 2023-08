WindTre | Super Fibra con il Wi-Fi Calling incluso per essere sempre connessi

(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA –torna in TV con uno spot che racconta soluzioni semplici per avere una casaconnessa. Grazie allae al Wi-Fi, disponibile gratuitamente, i clientipotranno avere accesso ad una reta stabile, sicura e affidabile, in grado di soddisfare tutte le esigenze dione, sia fissa che mobile. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Aumenti sulla telefonia: fino a 2,50€ in più Tim Open Fiber ancora contrasti sulla rete unicadie Netflix: connettività ultraveloce e intrattenimento in un’unica soluzioneBusiness: nuovi servizi per la ...

La funzionalità di chiamata tramite Wi - Fi è inclusa nella promozioneFibra die può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale. La lista dei modelli che supportano il Wi - Fi ...Londra prepara lafogna da 25 km Le fognature sono spesso sottovalutate, ma per una metropoli ... Jv Iliad -nelle zone meno popolate La joint venture, il cui capitale sociale è detenuto ...A tutti i piani in fibra otticaFibra,applica un costo di attivazione una tantum di 19.99 euro . A questo costo si aggiunge poi il costo di installazione di 99,99 euro previsto per le ...

WindTre on air e online con il nuovo spot dedicato a Super Fibra ... Engage

WindTre torna in TV con uno spot che racconta delle soluzioni offerte dall'operatore per avere una casa sempre connessa. Grazie alla Super Fibra e al Wi-Fi Calling, disponibile gratuitamente, i ...ROMA – WindTre torna in TV con uno spot che racconta soluzioni semplici per avere una casa sempre connessa. Grazie alla Super Fibra e al Wi-Fi Calling, disponibile gratuitamente, i clienti WindTre ...