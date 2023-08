Wilde Gomes da Silva è il nuovo pivot della Sandro Abate Five Soccer

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asdcomunica di aver acquisito per la stagione 2023/2024 il diritto alle prestazioni sportive dida, brasiliano., è un giocatore di fama internazionale, tra gli atleti che hanno vinto di più nella storia del futsal, è stato più volte Nazionale brasiliano con cui ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2008 e nel 2012, la scorsa stagione ha militato nel Charleroi. In Carriera è stato in modo particolare fra i pilastri del Barcellona e del Pozo Murcia, ha vinto 1 campionato brasiliano (2003, Ulbra), 7 campionati di Spagna (2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, ElPozo Murcia; 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 Barcellona), 1 campionato russo (2016/2017, ...