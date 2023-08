Vuelta | la prima volata è di Groves Evenepoel resta leader

(Di martedì 29 agosto 2023) E’ Kadena conquistare laalla. Il ciclista australiano ha preceduto sul traguardo di Tarragona Molano e Theuns. Era l’uomo più atteso in questa quarta tappa enon ha deluso le aspettative. Sul traguardo di Tarragona il ciclista australiano è andato a battere Molano e Theuns al termine di una volta molto combattuta. Da segnalare il decimo posto per il nostro Andrea Vendrame, che ha confermato di avere un buona condizione.ha vinto la quarta tappa della– Notizie.com – © AnsaLa frazione odierna, come si poteva immaginare, non ha cambiato la classifica generale nonostante alcune cadute nel finale. Remcodella generale. Il resoconto della tappa In ...

Lavolta della corsa spagnola ha premiato Kaden Groves , alla seconda vittoria in carriera sulle strade della. L'australiano ha bruciato negli ultimi metri Juan Sebastian Molano, al ...Dopo lafrazione di montagna, la quarta frazione offrirà terreno per un finale in volata, che però non sarà ...di diventare professionista su strada, si era mosso nel ciclismo su pista . Nel 2014 aveva ... Nel 2020 pedalava nel suo primo Grande Giro, laa España Vai alla Fotogallery

Vuelta, prima tappa: Ganna e Vingegaard forano, Evenepoel furioso. Tappa 2 Occhio a Dainese La Gazzetta dello Sport

Una catastrofe ciclistica sfiorata e un dramma sportivo evitato per poco. In due delle prime tre tappe, infatti, sono stati compiuti degli atti di sabotaggio della corsa. Domenica i corridori hanno ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quarta Tappa della Vuelta a España 2023. Dopo il primo arrivo in salita la corsa ...