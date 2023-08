Vuelta Espana 2023 | una passeggiata verso il mare

(Di martedì 29 agosto 2023) L’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) ha vinto la quarta tappa della 78malungo i 185 chilometri, prevalentemente in discesa, da Andorra la Vella a Tarragona. Il canguro, con i punti incamerati oggi sul traguardo, ha strappato la maglia verde all’italiano Andrea Vendrame (AG2R Citroen). Alla piazza d’onore, superato negli ultimi 25 metri da Groves, si è piazzato il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) davanti al belga Edward Teuns (Lidl Trek). Resta invariata la classifica generale con il fiammingo Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) in magla roja. Il campione del mondo a cronometro precede in graduatoria lo spagnolo Enric Mas (Team Movistar) con il ventenne francese Lenny Martinez (Groupama FDJ) terzo a 11”. Dopo tre giorni decisamente movimentati per svariati motivi, oggi la corsa si è dipanata con il classico ...

