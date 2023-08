Vuelta di Spagna 2023 | tappa di oggi Andorra La Vella-Tarragona | percorso | in tv e streaming

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Quarta, martedì 29 agosto, per ladi. Si tratta di 184 i chilometri, daLacon 1.800 metri di dislivello: si parte in leggera discesa e non ci sono Gpm nei primi 100 chilometri, ma iloffre la possibilità di una fuga. L'orario di partenza è previsto per le 13.20, quello di arrivo tra le 17.19 e le 17.42. Sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport 1 HD dalle 14.30, insu Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalla stessa ora. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Remco Evenepoel vince la terza tappa delladi2023, la Suria - Arinsal Andorra di 158 km. Il belga della Soudal Quick - Step precede in volata il danese Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) e lo spagnolo Juan Ayuso (UEA Emirates).

La Vuelta di Spagna in esclusiva su Eurosport e in diretta integrale su discovery+ Digital-Sat News

