Vuelta a España 2023 | Remco Evenepoel | “Sono riuscito a star fuori dai guai grazie alla mia squadra”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Finalmente una giornata tranquilla per la maglia roja della. Finora è stata una corsa roja piuttosto tormentata per il corridore belga: lo sfogo dopo la cronometro a squadre di sabato, la caduta e la ferita dopo il traguardo di ieri ad Andorra. Oggi si è potuto godere la sua leadership, non venendo coinvolto in nessuna situazione a rischio. Queste le parole dell’ex campione iridato dopo la quarta frazione con arrivo a Tarragona: “È stata una giornata di strade larghe, poche curve e con un finale nervoso: una vera tappa con arrivo in volata della. Penso che con la miaeravamo perfettamente posizionati davanti, mi hanno tenutodai“. “Negli ultimi 6-7 chilometri ci ...