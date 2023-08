Vuelta a Espana 2023 | calendario e programma delle tappe | orari | diretta tv e streaming

(Di martedì 29 agosto 2023) Ile ilcompleto della, il terzo e ultimo Grande Giro che si disputa quest’anno da sabato 26 agosto a domenica 17 settembre. Grande attesa per tre settimane di corsa che vedono tra i protagonisti più accreditati corridori del calibro di Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. I primi due sono rispettivamente i vincitori del Giro e del Tour di quest’anno e sono anche compagni di squadra alla Jumbo-Visma, mentre il belga è stato sicuramente rinfrancato dal recente successo al Mondiale di Glasgow nella cronometro. Come sempre il percorso dellasi prospetta spettacolare e molto selettivo, con ben sette frazioni di alta montagna che sicuramente bilanceranno la cronometro individuale e la cronometro a squadre previste. Di seguito ...

La2023 prosegue oggi con la quarta tappa , che porta la corsa spagnola da Andorra La Vella a Tarragona dopo 183,4 chilometri. Dopo lo sconfinamento nel Principato per il primo arrivo in ...Nel 2020 pedalava nel suo primo Grande Giro, laa España Vai alla FotogalleryLe pagelle della terza tappa della2023 , che ha offerto oggi il primo arrivo in salita ad Arinsal nel Principato di Andorra. La vittoria è andata al campione uscente Remco Evenepoel , autore di uno scatto poderoso ...

Vuelta a España 2023, il ventenne Lenny Martinez con i migliori sul primo arrivo in salita: "Felice della mia prestazione" SpazioCiclismo

Quarta tappa per la Vuelta a España 2023: appuntamento con la Andorra la Vella-Tarragona. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL ...La Vuelta Espana non ha risparmiato polemiche, brividi e errori grossolani nell'organizzazione in questi primi tre giorni vissuti tra Catalogna e Andorra. La corsa è iniziata sabato con una ...