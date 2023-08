Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo terza tappa | maglia rossa a Evenepoel

(Di martedì 29 agosto 2023) Remcovince ladella. Strappo incredibile del belga negli ultimi 300 metri in salita che ha permesso al corridore della Quick Step di centrare lavittoria nella corsa spagnola e l’undicesima stagionale. Con questo successosi prende anche la. Beffati in volata Vingegaard e Ayuso. Quarto posto per Roglic, apparso poco fresco nel finale di gara. Corsa coraggiosa di Caruso, che va in fuga nelle prime fasi ma crolla negli ultimi 3km in salita chiudendo staccato dai big.(classifica a tempo) Remco(Quick Step) 8:43:11 Enric Mas (Movistar Team) +5” Lenny Martinez (Groupama) +11” Jonas Vingegaard (Jumbo ...

Quarta tappa oggi, martedì 29 agosto, per ladi Spagna. Si tratta di 184 i chilometri, da Andorra La Vella a Tarragona con 1.800 metri di dislivello: si parte in leggera discesa e non ci sono Gpm nei primi 100 chilometri

Quarta tappa per la Vuelta a España 2023: appuntamento con la Andorra la Vella-Tarragona. La terza tappa della Vuelta di Spagna che si è svolta lunedì 28 agosto 2023 poteva finire in tragedia se solo fosse riuscito il boicottaggio orchestrato da quattro persone che avevano studiato