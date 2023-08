Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo quarta tappa | Evenepoel sempre in rosso

(Di martedì 29 agosto 2023) Ledellala, la Andorra la Vella-Tarragona di 183,4 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden Groves, ha conquistato il successo imponendosi in volata sul colombiano dell’UAE Team Emirates, Juan Sebastian Molano, rimontato a pochi centimetri dal traguardo. Remcoresta tranquillamente in maglia rossa e in maglia bianca, ma perde la maglia a pois, che finisce sulle spalle dell’argentino Eduardo Sepulvenda. Il vincitore di giornata Kaden Groves si prende la maglia verde. Ecco le: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I ...

Quarta tappa oggi, martedì 29 agosto, per ladi Spagna. Si tratta di 184 i chilometri, da Andorra La Vella a Tarragona con 1.800 metri di dislivello: si parte in leggera discesa e non ci sono Gpm nei primi 100 chilometri, ma il ...Dopo la prima frazione di montagna, la quarta frazione offrirà terreno per un finale in volata, che però non sarà ...

La terza tappa della Vuelta di Spagna che si è svolta lunedì 28 agosto 2023 poteva finire in tragedia se solo fosse riuscito il boicottaggio orchestrato da quattro persone che avevano studiato e ...La Vuelta Espana non ha risparmiato polemiche, brividi e errori grossolani nell'organizzazione in questi primi tre giorni vissuti tra Catalogna e Andorra. La corsa è iniziata sabato con una ...