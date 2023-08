Volley | Italia in semifinale agli Europei | Francia liquidata 3-0 | ora la Turchia? Antropova top scorer

Sylla (6 punti e 2 muri) rimedia ad un errore con un diagonale, Antropova (5) centra un ace, l'ritrova set point che le francesi vanificano, anzi sono di nuovo a un passo dal set, ma un tocco ...Leggi anche, Pietrini: 'Le parole di Sylla ci hanno svegliato' Leggi i commenti: tutte le notizie 29 agosto - 22:49FIRENZE - L'del ct Mazzanti surclassa 3 - 0 (25 - 14, 29 - 27, 25 - 13) la Francia e vola alla semifinale dell'Europeo femminile. Le azzurre, campionesse in carica, si giocheranno l'accesso alla ...

L’Italia vola in semifinale: battuta la Francia Sky Sport

In semifinale troveremo venerdì a Bruxelles la vincente di Turchia-Polonia, che si sfideranno domani. Ci vorrà la migliore Italia per continuare a sognare. Ma intanto è giusto godersi questa bella ...FIRENZE – Azzurre grandissime. L’Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di pallavolo femminile battendo la Francia per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13) nella partita dei quarti di finale ...