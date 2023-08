Volley | Europei maschili 2023 | più di 1 | 5 milioni di spettatori su Rai 2 per Italia-Belgio

Leggi su sportface

Nella serata di ieri la Nazionale maschile diguidata da Ferdinando De Giorgi ha fatto il suo esordio agli, battendo agevolmente il. Stando a quanto comunicato dalla Fipav il match ha fatto registrare dei numeri importanti in televisione sul piano degli ascolti: "Numeri importanti anche per quanto riguarda gli ascolti televisivi per la gara d'esordio degli azzurri delai Campionati. La vittoria sulha fatto registrare 1.746.000 telesu Rai2 con uno share pari al 10,18%. Non solo un'Unipol Arena gremita per assistere dal vivo al match, quindi, ma anche tanti appassionati e tifosi collegati da casa, pure sui canali Sky, che hanno ricevuto 576.000 contatti".