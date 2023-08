(Di martedì 29 agosto 2023) L’Italfemminile viaggia forte: continua il percorso netto delle nostre ragazze che ancora non hanno perso neanche un set in questi Europei. Vittoria splendida per 3-0 sulla Francia al PalaWanny di Firenze, lottando e soffrendo nel secondo set, ma riuscendo anche a superare i momenti di difficoltà. Le azzurre volano alle Final Four a Bruxelles! Queste le parole del commissario tecnicodopo questo bellissimo successo: “Inabbiamo fatto una grande partita. E’ venuta fuori una partita strana perché nel secondo set non abbiamo avuto ritmo in cambio palla, ci abbiamo messo un po’ a prendere ritmo e abbiamo commesso qualche imprecisione. La squadra ha murato tanto oggi, abbiamo fatto un grande lavoro anche in. In contrattacco all’inizio abbiamo ...

Dopo la vittoria più complicata del previsto con la Spagna negli ottavi , la squadra diMazzanti ha rischiato di perdere il secondo set, ma è riuscita a difendere il suo percorso netto in un ...Grazie al successo in tre set ai danni della Francia nella partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2023 di, le ragazze diMazzanti hanno infatti proseguito il ...Inizia il conto alla rovescia per la semifinale dell'Italia agli Europei femminili 2023 di: ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre diMazzanti, dopo aver eliminato la Francia ai quarti di finale, vola in Belgio per il penultimo atto della rassegna ...

Volley, Davide Mazzanti: "Ottima fase break e bene in battuta. Turchia o Polonia Non c'è preferenza" OA Sport

Le ragazze di coach Davide Mazzanti sognano in grande e si presentano all'appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile. Il C.T. della nazionale Mazzanti soddisfatto: "Sprecato qualche alzata ...Un altro 3-0. L'Italia della pallavolo femminile, allenata da Davide Mazzanti, non ha ancora perso un set in questo Europeo sinora giocato in ...