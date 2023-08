Voli | ritardi per il blocco nel Regno Unito | dureranno per giorni

... dopo che un 'problema tecnico' che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito ha lasciato a terra o causatoa centinaia di. Le compagnie aeree e gli aeroporti ...Ha inoltre dichiarato che 'ci vorrà del tempo prima che itornino alla normalità'. Rimborsi e ... mentre a Luton si attende ancora una giornata die cancellazioni. Secondo gli addetti ai ...La responsabilità è di un guasto al sistema che gestisce il traffico aereo ...

Gb, voli in ritardo e cancellazioni. “Guasto ai sistemi di controllo”. Le conseguenze a Roma e a Venezia QUOTIDIANO NAZIONALE

Le conseguenze del guasto che lunedì hanno tenuto a terra migliaia di passeggeri si faranno sentire per giorni ...Il nostro giornalista bloccato in Ungheria dopo i Mondiali di atletica leggera: 20 ore di ritardo e il dubbio di dove dormire la notte, come recuperare i bagagli, come lavarsi ...