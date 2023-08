Voli cancellati e in ritardo | cos’è l’«effetto farfalla» che sta bloccando tutta Europa

(Di martedì 29 agosto 2023) Il blocco informatico al sistema del controllo del traffico aereo britannico ha portato all’annullamento di diversilontani dal Paese: ecco perché e come mai gli aerei sono rimasti in «ostaggio»

Le compagnie devono assistere e tutelare i passeggeri Il nostro invito è quello di segnalare situazioni del genere. Di fronte a ritardi, cancellazioni e mancata assistenza, i passeggeri hanno il ...Anche oggi si registranoe ritardi, altre a molti aerei ed equipaggi fuori posizione. All'aeroporto di Heathrow sono state cancellate almeno 32 partenze e 31 arrivi. British Airways, ......che nella giornata di ieri sarebbero dovuti partire 3.049dagli aeroporti del Regno Unito e altri 3.054in arrivo: alle ore 14.30 locali, 232 tra quelli in partenza erano stati(...

Codici: voli cancellati e traffico aereo in tilt, rientro dalle vacanze complicato per tanti passeggeri Il ritorno a casa dopo le ferie è già di per sé difficile, se poi si aggiungono disagi ed ...Le compagnie — stando a quanto filtra — non hanno potuto nemmeno assegnare ai voli cancellati altri jet perché o non c’erano oppure erano intanto impegnati altrove. Complice anche il maltempo in ...