Viva Rai2 | la guida alla seconda edizione

(Di martedì 29 agosto 2023), morning-show di Fiorello e format rivelazione della scorsa stagione televisiva avrà una: la data di partenza, secondo quanto rivelato dai colleghi di TvBlog, sarebbe al momento fissata per il prossimo 6 novembre. La vera novità ha a che fare con la location: non più Via Asiago (esclusa dopo le lamentele dei residenti) ma il Foro Italico di Roma (il cui Auditorium ospita già un’altra grande produzione dell’intrattenimento Rai, Bndo con Le Stelle), in particolare il parcheggio della rinomata struttura sportiva Coni. Gli ultimi retroscena parlano di una conferma in blocco per l’intero cast tecnico e artistico di: in cabina di regia troveremo dunque, ancora una volta, Piergiorgio Camilli, mentre davanti alle telecamere – spalle ...

