Viva Rai2 | Fiorello trasloca al Foro Italico

(Di martedì 29 agosto 2023)(dalla pagina FB) Come “preannunciato” dal promo, si è arrivati a una quadra per la spinosa questione relativa alla nuova location di, il morning show targatoche ha “risvegliato” il mattino della seconda rete della tv pubblica. Abbandonata Via Asiago dopo le polemiche del vicinato, ad ospitaree la sua squadra sarà il complesso delin cui si trova anche l’auditorium sede di Ballando con le stelle. Sarà il parcheggio situato accanto alle piscine del Coni, come riporta Blogo, ad accogliere un nuovo glass che dovrebbe essere più ampio di quello che ha ospitato la prima edizione del fortunato varietà mattutino. Sarebbero attualmente in corso le trattative tra la Rai e la società Sport e Salute, l’ente ...

C'è però un altro programma che ha totalizzato ascolti record su un'altra rete, ovvero il secondo canale: si tratta dicon Fiorello , vera rivelazione televisiva della scorsa stagione. ...trasloca: ecco la nuova casa di Fiorello Sull'impatto che questa nuova avventura ha avuto su di lei, Lucianina ha confessato: 'La prima cosa è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. ..."Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'amore che ci sta arrivando ", le ...

Viva Rai2! trasloca: trovata la nuova sede dello show mattutino di ... Dire

Come “preannunciato” dal promo, si è arrivati a una quadra per la spinosa questione relativa alla nuova location di Viva Rai2, il morning show targato Fiorello che ha “risvegliato” il mattino della ...Viva Rai2! trasloca in una nuova sede dopo le polemiche che i residenti del quartiere Prati di Roma avevano indirizzato ai piani alti di viale Mazzini. Lo show mattutino di Fiorello, infatti, ...