Vittima stupro di Palermo | “Mi state portando alla morte” Trasferita in comunità

(Di martedì 29 agosto 2023) "Sono stanca mi. Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così", scrive su Instagram sopra un post in cui, con frasi molto volgari, qualcuno l'accusa addirittura di aver avuto con i sette ragazzi un rapporto consensuale

La ragazza di 19 anni della vittima dello stupro di gruppo dello scorso 7 luglio ha lasciato Palermo. Per la giovane, che dopo le violenze subite e le denunce ai suoi aggressori si trova in una situazione estremamente delicata, ...L'odio in rete non si ferma. Si sfoga di nuovo la 19enne vittima dello stupro di Palermo e sui social scrive: 'Sono stanca, non ce la faccio più, mi state portando alla morte'. Qualche giorno fa aveva replicato a chi la giudicava dopo essere stata...

PALERMIO. «Sono stanca mi state portando alla morte». Nuovo sfogo della 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio scorso. La giovane sul suo canale social risponde a un comm ..."Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così!" lo sfogo della ragazza su instagram. La ragazza trasferita in una comunità protetta fuori dalla città: le verrà data la possibilità di ...