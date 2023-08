Viterbo | bimbo di 6 anni nudo e scalzo sotto la pioggia tra l’indifferenza dei passanti Era fuggito dal centro di accoglienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Vagava senza scarpe né vestitilaper poi stendersi in una delle vie più trafficate di, senza che nessuno si fermasse per assisterlo. A rivolgersi a Mamadou, questo il nome del bambino di 6originario della Guinea, è solo Giuseppe Picchiarelli, avvocato residente nella cittadina. “Mi avvicino e chiedo se stesse bene”, racconta in un post su Facebook, Mamadou gli risponde che èdi casa. “Fortunatamente in studio avevo un costume che avevo comprato per mio nipote sbagliando taglia e glielo metto, mentre un ragazzo che lavora in un negozio vicino gli fa indossare una maglietta così da ripararlo dal freddo del primo mattino”. Nel frattempo l’uomo fa entrare il piccolo in casa, lui “racconta di avere sei, che a settembre sarebbe andato a scuola e ...