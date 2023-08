Visibilia | accordo con Agenzia delle Entrate Si alleggerisce la posizione di Daniela Santanchè

(Di martedì 29 agosto 2023) L'potrebbe alleggerire ladel ministro del Turismo,, tra gli indagati dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta per il caso, il gruppo da lei fondato e del quale è rimasta come amministratrice e socio di maggioranza fino al gennaio dell'anno scorso

È stato raggiunto l'proposto dasrl in liquidazione all'Agenzia delle Entrate per pagare quasi 1,3 milioni di euro di debiti fiscali in dieci anni, esattamente 1,294 milioni con20 rate semestrali, ma ...Sembra scongiurata l'ipotesi di bancarotta per lasrl , società fondata da Daniela Santanchè finita al centro di inchieste giornalistiche e ... La proposta di, infatti, prevede un ...Con il via libera del giudice all'sui debiti disrl, la procura potrebbe revocare l'istanza di liquidazione, come già avvenuto per altri rami del gruppo, e cadrebbe l'accusa di ...

L’accordo potrebbe alleggerire la posizione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, tra gli indagati dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta per il caso Visibilia, il ...L'Agenzia delle Entrate ha accolto in questi giorni la proposta avanzata da Visibilia Srl in liquidazione, tramite i suoi legali, di saldare il debito fiscale di circa un milione e mezzo di euro in ...